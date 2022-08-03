Ловкие руки
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Ловкие руки

Ловкие руки (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

8.62002, Shade
Триллер, Криминал90 мин18+

О фильме

Карточный гений махинаций Чарли Миллер, виртуоз Вернон и шулер Ларри Дженнингс встретились не случайно. Их задача - обыграть легендарного Стивенсона. Смогут ли они провернуть свою многоуровневую аферу? Криминальный мир карточных ингр не простит им ни одной ошибки!

Страна
США
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловкие руки»