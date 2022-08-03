Ловкие руки (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
8.62002, Shade
Триллер, Криминал90 мин18+
О фильме
Карточный гений махинаций Чарли Миллер, виртуоз Вернон и шулер Ларри Дженнингс встретились не случайно. Их задача - обыграть легендарного Стивенсона. Смогут ли они провернуть свою многоуровневую аферу? Криминальный мир карточных ингр не простит им ни одной ошибки!
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДНРежиссёр
Дэмиан
Ниман
- СТАктёр
Стюарт
Таунсенд
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- ГБАктёр
Гэбриел
Бирн
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актриса
Мелани
Гриффит
- Актёр
Джейми
Фокс
- ДНАктёр
Джо
Николо
- КМАктёр
Карл
Маццоконе ст.
- ДТАктёр
Джордж
Товар
- ФМАктёр
Фрэнк
Медрано
- ДНСценарист
Дэмиан
Ниман
- МГПродюсер
Мерв
Гриффин
- ТХПродюсер
Тед
Хартли
- СПХудожница
Сусанна
Пуйсто
- СКМонтажёр
Скотт
Конрад
- ГГМонтажёр
Гленн
Гарлэнд
- ЭБОператор
Энтони
Б. Ричмонд