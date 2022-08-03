Карточный гений махинаций Чарли Миллер, виртуоз Вернон и шулер Ларри Дженнингс встретились не случайно. Их задача - обыграть легендарного Стивенсона. Смогут ли они провернуть свою многоуровневую аферу? Криминальный мир карточных ингр не простит им ни одной ошибки!

