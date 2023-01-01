Биография

Фрэнк Медрано — актер, известный по популярным мелодрамам, комедиям, триллерам, фэнтези. Родился в Нью-Йорке 20 мая 1958 года. Свои первые роли Фрэнк Медрано получил в 1986 году. За свою творческую карьеру киноактер уже поучаствовал в съемках более 50 проектов киноиндустрии. Среди них – «Закон Лос-Анджелеса», «Среди друзей», «И сказал бог», «Почерк убийцы», «Необыкновенные», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Брильянтовый полицейский», «Убийцы на замену» и многие другие. Наибольшую популярность актеру принесли роли в картинах «Побег из Шоушенка» и «Парки и зоны». Его поклонники считают, что именно в этих фильмах Фрэнк Медрано смог раскрыть свои таланты и продемонстрировать актерское мастерство. Также публика оценила фильм «Бар Гадкий койот», а комедийный боевик «Брильянтовый полицейский» стал одним из самых успешных в своем жанре. Также популярностью пользуются такие фильмы актера, как «Спящие», «Падший», «Фанат» и «Короли самоубийства».