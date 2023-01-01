Биография

Сильвестр Сталлоне — актер, сценарист, продюсер, режиссер. Родился в Нью-Йорке 6 июля 1946 года. Еще в школьные годы будущий кинодеятель начал посещать тренажерный зал и участвовать в постановках. Мать Сильвестра, верившая в его талант, отправила сына в колледж, а затем — на актерский факультет в Майами, где Сталлоне получил степень бакалавра искусств. Долгое время он снимался в мелких фильмах, поэтому решил на время забыть про съемки и написать свой первый сценарий. История о боксере Рокки Бильбао заинтересовала продюсеров, но актер поставил условие: экранизация возможна только в том случае, если главную роль сыграет он. Картина «Рокки» стала одной из самых прибыльных в истории Голливуда и была выдвинута на премию «Оскар» в десяти номинациях. Как актер Сильвестр Сталлоне наиболее известен по таким картинам, как драма с золотым актерским составом «Полицейские», фантастический боевик «Дети шпионов 3: Игра окончена», кровавое и брутальное продолжение боевика о ветеране Вьетнама «Рэмбо IV», экранизация французского комикса «Неудержимый», боевики «План побега», «План побега 3», канадский криминальный боевик «Точка возврата» и драма про отцов, детей и бокс «Крид 2».