Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 6 июля 1946 г. (78 лет)
Биография
Сильвестр Сталлоне — актер, сценарист, продюсер, режиссер. Родился в Нью-Йорке 6 июля 1946 года. Еще в школьные годы будущий кинодеятель начал посещать тренажерный зал и участвовать в постановках. Мать Сильвестра, верившая в его талант, отправила сына в колледж, а затем — на актерский факультет в Майами, где Сталлоне получил степень бакалавра искусств. Долгое время он снимался в мелких фильмах, поэтому решил на время забыть про съемки и написать свой первый сценарий. История о боксере Рокки Бильбао заинтересовала продюсеров, но актер поставил условие: экранизация возможна только в том случае, если главную роль сыграет он. Картина «Рокки» стала одной из самых прибыльных в истории Голливуда и была выдвинута на премию «Оскар» в десяти номинациях. Как актер Сильвестр Сталлоне наиболее известен по таким картинам, как драма с золотым актерским составом «Полицейские», фантастический боевик «Дети шпионов 3: Игра окончена», кровавое и брутальное продолжение боевика о ветеране Вьетнама «Рэмбо IV», экранизация французского комикса «Неудержимый», боевики «План побега», «План побега 3», канадский криминальный боевик «Точка возврата» и драма про отцов, детей и бокс «Крид 2».
Фильмография
Режиссёр
Актёр
- 8.4
Неудержимые 42023, 99 мин
- 8.8
Зверокрекеры2020, 103 мин
- 7.8
Точка возврата2018, 92 минБесплатно
- 9.3
Неудержимые 32014, 121 мин
- 9.2
Неудержимые 22012, 98 мин
- 9.1
Неудержимые2010, 99 мин
- 8.6
Ловкие руки2002, 90 минБесплатно
- 9.3
Скалолаз1993, 108 минБесплатно
- 9.3
Тюряга1989, 104 минБесплатно
- 8.8
Рэмбо 31988, 97 минБесплатно
- 9.2
Рэмбо: Первая кровь 21985, 91 минБесплатно
- 9.4
Рэмбо: Первая кровь1982, 89 минБесплатно