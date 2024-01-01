В плену стихии (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Основанный на одноименной книге фильм «В плену стихии» (2024) рассказывает вдохновляющую историю 12-летнего мальчика, который, оказавшись вдали от своей семьи из-за стремительно надвигающейся бури, вынужден боротьс�я за выживание в дикой местности штата Мэн в течение девяти дней.



Это настоящая история 12-летнего Дона Фендлера, потерявшегося в суровой природе северного Мэна летом 1939 года. Мальчик борется с насекомыми, пиявками, голодом и дезориентацией, и в то же время его тяготит недавняя ссора с отцом, которого он, возможно, никогда больше не увидит. Фильм чередует напряженные моменты борьбы упрямого героя за жизнь с переживаниями его родителей, находящихся в состоянии вины, надежды и отчаяния.



Смотреть захватывающую драму «В плену стихии» онлайн вы можете в любое время на видеосервисе Wink.



В плену стихии смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.