Неудержимые 4 (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Ливийские террористы против элитного спецназа. Легендарная звездная франшиза возвращается с новым составом.



Торговец оружием нападает на химический завод с целью завладеть ядерной бомбой. Ему удается заставить командующего раскрыть пароль от сейфа, и теперь у правительства нет другого выхода, кроме как возродить отряд из лучших бойцов, чтобы остановить террориста. Спустя годы состав немного изменился, но неизменным остается лидер «Неудержимых» Барни Росс. Агенты отправляются в Ливию, чтобы предотвратить катастрофу мирового масштаба. Однако опасности подстерегают их на каждом шагу — жертв в таком деле не избежать...



Справится ли новая команда с этой важнейшей миссией? Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэйтем возвращаются к культовым ролям, а также к ним присоединяются 50 Cent и Меган Фокс в красочном боевике «Неудержимые 4» — фильм 2023 года доступен онлайн на Wink.



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