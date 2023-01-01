Неудержимые 4
Wink
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Неудержимые 4
8.42023, Expend4bles
Боевики99 мин18+
Возвращение легендарной франшизы: Сталлоне, Стэйтем и компания против террористов, завладевших ядерной бомбой
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Неудержимые 4 (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Ливийские террористы против элитного спецназа. Легендарная звездная франшиза возвращается с новым составом.

Торговец оружием нападает на химический завод с целью завладеть ядерной бомбой. Ему удается заставить командующего раскрыть пароль от сейфа, и теперь у правительства нет другого выхода, кроме как возродить отряд из лучших бойцов, чтобы остановить террориста. Спустя годы состав немного изменился, но неизменным остается лидер «Неудержимых» Барни Росс. Агенты отправляются в Ливию, чтобы предотвратить катастрофу мирового масштаба. Однако опасности подстерегают их на каждом шагу — жертв в таком деле не избежать...

Справится ли новая команда с этой важнейшей миссией? Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэйтем возвращаются к культовым ролям, а также к ним присоединяются 50 Cent и Меган Фокс в красочном боевике «Неудержимые 4» — фильм 2023 года доступен онлайн на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неудержимые 4»

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