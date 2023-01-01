Неудержимые 4 (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Ливийские террористы против элитного спецназа. Легендарная звездная франшиза возвращается с новым составом.
Торговец оружием нападает на химический завод с целью завладеть ядерной бомбой. Ему удается заставить командующего раскрыть пароль от сейфа, и теперь у правительства нет другого выхода, кроме как возродить отряд из лучших бойцов, чтобы остановить террориста. Спустя годы состав немного изменился, но неизменным остается лидер «Неудержимых» Барни Росс. Агенты отправляются в Ливию, чтобы предотвратить катастрофу мирового масштаба. Однако опасности подстерегают их на каждом шагу — жертв в таком деле не избежать...
Справится ли новая команда с этой важнейшей миссией? Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэйтем возвращаются к культовым ролям, а также к ним присоединяются 50 Cent и Меган Фокс в красочном боевике «Неудержимые 4» — фильм 2023 года доступен онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- СВРежиссёр
Скотт
Во
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- ФСАктёр
Фифти
Сент
- МФАктриса
Меган
Фокс
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Тони
Джа
- Актёр
Ико
Увайс
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- РКАктёр
Рэнди
Кутюр
- ДСАктёр
Джейкоб
Скипио
- МАСценарист
Макс
Адамс
- Сценарист
Курт
Уиммер
- ТДСценарист
Тэд
Дэггерхарт
- Продюсер
Джейсон
Стэйтем
- ККПродюсер
Кевин
Кинг Темплтон
- ЛУПродюсер
Лес
Уэлдон
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- АФАктёр дубляжа
Артур
Федынко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ТМОператор
Тим
Морис-Джонс