Биография

Ико Уайс – актер, чемпион по боевому искусству силат, родился 12 февраля 1983 года. Фильмография насчитывает порядка 15 полнометражных документальных и игровых кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в боевике «Мерантау» (2009), «Рейд» (2011) и сиквеле боевика, фантастическом фильме «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015). С 10-летнего возраста Ико Уайс занимался боевым искусством силат, стал чемпионом Индонезии по этому виду боевого искусства. В 2007 году познакомился с режиссером Г. Эвансом, который снимал документальный фильм о силате. Эванс открыл для Уайса мир кино. Первым игровым фильмом Ико Уайса стал индонезийский боевик «Мерантау» (2009). Фильм получил номинацию на фестивале Austin Fantastic Fest и выиграл главный приз на фестивале ActionFest в Эшвиле. Главную роль Ико Уайс исполнил и в боевике «Рейд» (2011). Кинокартина также получила несколько американских наград. В 2014 году вышел сиквел боевика «Рейд 2». В 2016 году Уайс участвовал в киноленте «Рейд: Пуля в голове», сюжет которого уже не был связан с фильмом «Рейд». Знаковым для актера стало участие в фантастической кинокартине «Звездные войны: Пробуждение силы». Фильм получил 5 номинаций на «Оскар», 5 номинаций и 2 приза премии BAFTA, 13 номинаций и несколько призов премии «Сатурн».