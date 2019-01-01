Тройная угроза (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.52019, Triple Threat
Боевики, Триллеры91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Дочь миллиардера пытается самостоятельно вести борьбу с преступностью и собирается вывести на чистую воду главарей могущественного синдиката. Чтобы заставить ее замолчать, наркоторговцы нанимают троих безжалостных головорезов. На помощь девушке приходят трое профессиональных бойцов.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДДРежиссёр
Джесси
Джонсон
- Актёр
Тони
Джа
- Актёр
Ико
Увайс
- ТЧАктёр
Тайгер
Чэнь
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- СДАктриса
Селина
Джейд
- МБАктёр
Майкл
Биспинг
- МДАктёр
Майкл
Джей Уайт
- ММАктриса
Моника
Мок
- ЯВАктриса
Янин
Висмитананда
- ДВАктёр
Доминик
Ванденберг
- ДОСценарист
Джои
О’Брайан
- МГПродюсер
Майк
Габрави
- ГХПродюсер
Гари
Хэмилтон
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ЕВАктёр дубляжа
Егор
Васильев
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ДХОператор
Джонатан
Холл