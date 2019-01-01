Тройная угроза
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Тройная угроза

Тройная угроза (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.52019, Triple Threat
Боевики, Триллеры91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Дочь миллиардера пытается самостоятельно вести борьбу с преступностью и собирается вывести на чистую воду главарей могущественного синдиката. Чтобы заставить ее замолчать, наркоторговцы нанимают троих безжалостных головорезов. На помощь девушке приходят трое профессиональных бойцов.

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Информация

Страна
Таиланд, Китай, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тройная угроза»

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