Тройная угроза (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Дочь миллиардера пытается самостоятельно вести борьбу с преступностью и собирается вывести на чистую воду главарей могущественного синдиката. Чтобы заставить ее замолчать, наркоторговцы нанимают троих безжалостных головорезов. На помощь девушке приходят трое профессиональных бойцов.



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