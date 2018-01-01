Биография

Глеб Гаврилов – молодой и перспективный актер дубляжа. Родился 29 сентября 1990 года в Ленинграде. В кинематограф пришел еще в школьном возрасте: до сих пор не ясно, как юное дарование оказалось вовлечено в процесс озвучки. Тем не менее, в 2004 году на киноэкранах вышел фильм «Лемони Сникет: 33 несчастья», в котором актер Глеб Гаврилов озвучил роль Клауса. Вскоре состоялся выход эпической сказки по мотивам мирового литературного блокбастера «Хроники Нарнии». Во всех эпизодах франшизы звучным голосом Гаврилова говорит один из главных персонажей Питер Певенси. Звучный и запоминающийся голос юноши сделал его настоящей звездой подросткового кино. Многим запомнились роли Глеба Гаврилова во франшизах «Бегущий в лабиринте» (Томас) и «Перси Джексон» (Перси Джексон). Получив значительный опыт работы, актер приступил к озвучке уже достаточно взрослых персонажей, например, агента Q в новых фильмах об агенте 007 Джеймсе Бонде, а также одно из действующих лиц в оскароносном фильме «Выживший». Также довольно часто выходят многосерийные фильмы с Глебом Гавриловым в качестве актера дубляжа. Среди них – «Очень странные дела», «Стражи Галактики», «Американские боги» и многие другие.