Битва на озере
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Битва на озере
8.92021, Zhang jin hu
Боевики, Военные167 мин18+
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Битва на озере (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Самый кассовый фильм в истории китайского кино. Звезда экшен-комедии «Кунг-фу жеребец» Джеки У в дорогостоящем военном боевике от лауреата Каннского кинофестиваля.

Спустя 5 лет после окончания Второй мировой Мао Цзэдун, наблюдая за действиями американских войск у границ Китая, принимает стратегическое решение вступить в Корейскую войну. Для защиты родной земли и соседей от империалистического вторжения создается многочисленный отряд добровольцев под руководством опытного командира У Цяньли. Воинов ждут тяжелейшие погодные условия и столкновение с противником, военные силы которого во много раз превосходят их собственные.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Битва на озере»

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