Битва на озере (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Самый кассовый фильм в истории китайского кино. Звезда экшен-комедии «Кунг-фу жеребец» Джеки У в дорогостоящем военном боевике от лауреата Каннского кинофестиваля.
Спустя 5 лет после окончания Второй мировой Мао Цзэдун, наблюдая за действиями американских войск у границ Китая, принимает стратегическое решение вступить в Корейскую войну. Для защиты родной земли и соседей от империалистического вторжения создается многочисленный отряд добровольцев под руководством опытного командира У Цяньли. Воинов ждут тяжелейшие погодные условия и столкновение с противником, военные силы которого во много раз превосходят их собственные.
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Информация
Рейтинг
- ЧКРежиссёр
Чэнь
Кайгэ
- ДЛРежиссёр
Данте
Лам
- Режиссёр
Цуй
Харк
- ДУАктёр
Джеки
У
- ДИАктёр
Джексон
И
- ДИАктёр
Дуань
Ихун
- ЧЯАктёр
Чжу
Явэнь
- ЛЧАктёр
Ли
Чэнь
- ЭХАктёр
Элвис
Хань
- ХЦАктёр
Ху
Цзюнь
- ЧХАктёр
Чжан
Ханьюй
- ХСАктёр
Хуан
Сюань
- ООАктёр
Охо
Оу
- ХЦСценарист
Хуан
Цзяньсинь
- ЮДПродюсер
Юй
Дун
- ХЦПродюсер
Хуан
Цзяньсинь
- ЧКПродюсер
Чэнь
Кайгэ
- Продюсер
Цуй
Харк
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЛВХудожник
Лу
Вэй
- МММонтажёр
Марко
Мак
- ЛДМонтажёр
Ли
Дяньши
- ЛПОператор
Ло
Пань
- ППОператор
Питер
Пау
- ГХОператор
Гао
Ху
- КЦОператор
Кенни
Це
- ВЧКомпозитор
Ван
Чжии
- ЭЛКомпозитор
Эллиот
Люн