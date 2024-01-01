Винни-Пух: Кровь и мед 2 (фильм, 2024) смотреть онлайн

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Продолжение независимого британского слэшера, вывернувшего диснеевский мультик наизнанку. Смотреть «Винни-Пух: Кровь и Мед 2» рекомендуется поклонникам треш-хорроров и смелого кино.



После того как Кристоферу Робину удается спастись из лап монстров Стоакрового леса, его беды только начинаются. По мотивам ужасной трагедии выходит фильм, который наносит репутации юноши непоправимый ущерб. Хотя полиция и не смогла доказать его причастность, но в родном городке Эшдаун все считают его убийцей: никто не верит в россказни о кровавом Винни-Пухе... Тем временем реальные виновники резни в Стоакровом лесу не прекращают мстительного преследования и терроризируют каждого, кто зайдет на их территорию. Теперь к Винни и Пятачку присоединяются не менее страшные создания — Тигра и Сова. Кристоферу предстоит раскрыть тайну появления грозных антропоморфных зверей и собственноручно расправиться с ними... Но получится ли?



Узнайте, откуда появились страшные создания и получится ли у Кристофера защитить жителей городка. Фильм «Винни-Пух: Кровь и Мед 2» смотреть онлайн можно в онлайн-кинотеатре Wink.



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