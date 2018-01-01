Биография

Михаил Белякович – актер театра, кино и дубляжа, режиссер театральных постановок, родился 1 октября 1979 года. Фильмография насчитывает 20 полнометражных кинокартин и сериалов, а также более 200 ролей дубляжа. Известность актеру принесли многосерийные фильмы «Марш Турецкого», «Дальнобойщики» и др. В 2009 году стал выпускником актерско-режиссерского факультета ГИТИСа (мастерская В. Беляковича). Служит в Театре на Юго-западе в качестве актера и постановщика, а также участвует в спектаклях МДТ. Первым фильмом Михаила Беляковича стал криминальный детектив «Марш Турецкого» (2000) с А. Домогаровым в главной роли. В 2001 году актер снялся в приключенческом боевике «Дальнобойщики». Партнерами по съемочной площадке стали В. Гостюхин, В. Галкин, Н. Егорова и др. В 2003 году на экраны вышел полнометражный триллер с участием актера «Как бы не так». Небольшая роль Михаилу Беляковичу досталась в биографическом драме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Кинокартина была удостоена престижных призов и номинаций «Золотой орел» и «Ника». Михаил Белякович занимался озвучиванием иностранных фильмов. Его голосом говорят герои таких популярных кинокартин, как «Глубоководный горизонт», «Любой ценой», «Человек-паук: Через вселенные», «Ford против Ferrari».