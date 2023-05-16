Последнее убийство
Wink
Фильмы
Последнее убийство
7.22020, Final Kill
Боевик77 мин18+

Последнее убийство (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Бывший полицейский Микки Ром работает в частном охранном агентстве. Однажды он получает задание охранять семейную пару, которая похитила восемь миллионов долларов у влиятельной мафиозной семьи.

Страна
США, Таиланд
Жанр
Боевик
Качество
Full HD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последнее убийство»