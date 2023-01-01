Билли Зейн
Billy Zane
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 24 февраля 1966 г. (59 лет)
Биография
Талантливый голливудский актер и продюсер, наиболее известный по работе в таких фильмах, как «Титаник», «Назад в будущее», «Бешеные псы», и во многих других известных картинах. Будущий актер Билли Зейн родился 24 февраля 1966 года в обеспеченной семье греческого происхождения. В детстве он страдал серьезным дефектом речи, из-за чего нельзя было предположить, что однажды он станет знаменитым артистом. Дабы справиться с недугом, каждое лето он отправлялся в лагерь для особенных детей. Там ему не только помогли научиться чистой дикции, но и разожгли страсть к лицедейству, дав возможность участвовать в театральных постановках. Впоследствии учиться актерскому мастерству Билли отправился в Швейцарию. Вернувшись в США, он получил второстепенную роль злодея в культовом фильме «Назад в будущее» (1985). Благодаря модельной внешности и актерскому таланту у него была возможность сниматься во множестве интересных проектов, но настоящую популярность принесла роль злодея из фильма «Титаник» (1997). Надо отметить, Билли Зейну роли злодеев доставались довольно часто. Одним из последних проектов с его участием является сериал «Пацаны» (2019), где Билли исполняет одну из главных ролей.
Фильмография
Актёр
- 8.5
Центурион: Танцующий жеребец2023, 93 мин
- 7.4
Месть2023, 103 мин
- 7.2
Последнее убийство2020, 77 минБесплатно
- 6.1
Зимняя война2020, 81 минБесплатно
- 7.2
Великая война2020, 92 минБесплатно
- 8.2
Призраки войны2019, 91 минБесплатно
- 7.8
Кровь искупления2013, 81 минБесплатно
- 8.1
Остров на троих2005, 91 мин
- 6.9
Дохлая рыба2004, 90 минБесплатно
- 7.6
Орландо1992, 90 минБесплатно
- 8.9
Твин Пикс1990