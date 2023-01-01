Биография

Талантливый голливудский актер и продюсер, наиболее известный по работе в таких фильмах, как «Титаник», «Назад в будущее», «Бешеные псы», и во многих других известных картинах. Будущий актер Билли Зейн родился 24 февраля 1966 года в обеспеченной семье греческого происхождения. В детстве он страдал серьезным дефектом речи, из-за чего нельзя было предположить, что однажды он станет знаменитым артистом. Дабы справиться с недугом, каждое лето он отправлялся в лагерь для особенных детей. Там ему не только помогли научиться чистой дикции, но и разожгли страсть к лицедейству, дав возможность участвовать в театральных постановках. Впоследствии учиться актерскому мастерству Билли отправился в Швейцарию. Вернувшись в США, он получил второстепенную роль злодея в культовом фильме «Назад в будущее» (1985). Благодаря модельной внешности и актерскому таланту у него была возможность сниматься во множестве интересных проектов, но настоящую популярность принесла роль злодея из фильма «Титаник» (1997). Надо отметить, Билли Зейну роли злодеев доставались довольно часто. Одним из последних проектов с его участием является сериал «Пацаны» (2019), где Билли исполняет одну из главных ролей.