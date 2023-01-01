Месть (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Последний представитель народа нефийцев пытается сохранить собственную историю, защитить возлюбленную и победить жестокого деспота. Историческая драма «Месть» (2023) — фильм о зарождении мормонской религии с участием Билли Зейна.



Пятый век нашей эры. Спустя много лет кровной вражды между нефийцами и ламанийцами единственный оставшийся в живых нефийский воитель по имени Мороний скрывается от преследования в лесах Северной Америки. Он записывает историю собственного народа, опасаясь, что ему грозит полное забвение. Но вот однажды он спасает прекрасную Версавию, сбежавшую любовницу ламанийского царя Аарона. Мороний дает девушке приют, однако Аарон не собирается так просто сдаваться: он отправляет на ее поиски своих самых верных убийц.



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