Орландо
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Орландо (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

7.61992, Орландо
Фэнтези, Биография90 мин18+

О фильме

XVII век, Лондон. Орландо — юноша-аристократ, гермафродитный по моде того времени и серьезно настроенный превратить жизнь, о которой он знает так мало, в искусство, о котором он знает еще меньше.

Орландо привлекает внимание стареющей королевы Елизаветы I, и ее величество приказывает ему не взрослеть и не стареть. Орландо подчиняется, необъяснимым образом оставаясь розовощеким красавцем, несмотря на то, что проходят века.

Страна
Нидерланды, Италия, Россия, Франция, Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези, Биография
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Орландо»