XVII век, Лондон. Орландо — юноша-аристократ, гермафродитный по моде того времени и серьезно настроенный превратить жизнь, о которой он знает так мало, в искусство, о котором он знает еще меньше.



Орландо привлекает внимание стареющей королевы Елизаветы I, и ее величество приказывает ему не взрослеть и не стареть. Орландо подчиняется, необъяснимым образом оставаясь розовощеким красавцем, несмотря на то, что проходят века.

