Орландо (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно
7.61992, Орландо
Фэнтези, Биография90 мин18+
О фильме
XVII век, Лондон. Орландо — юноша-аристократ, гермафродитный по моде того времени и серьезно настроенный превратить жизнь, о которой он знает так мало, в искусство, о котором он знает еще меньше.
Орландо привлекает внимание стареющей королевы Елизаветы I, и ее величество приказывает ему не взрослеть и не стареть. Орландо подчиняется, необъяснимым образом оставаясь розовощеким красавцем, несмотря на то, что проходят века.
СтранаНидерланды, Италия, Россия, Франция, Великобритания
ЖанрДрама, Мелодрама, Фэнтези, Биография
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СПРежиссёр
Салли
Поттер
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актёр
Билли
Зейн
- ЛБАктёр
Лотер
Блюто
- ДВАктёр
Джон
Вуд
- ШВАктриса
Шарлотт
Валандре
- ХУАктёр
Хиткоут
Уильямс
- ККАктёр
Квентин
Крисп
- ДСАктёр
Джимми
Соммервиль
- ДБАктёр
Джон
Ботт
- ЭБАктриса
Элейн
Бенэм
- СПСценарист
Салли
Поттер
- ВВСценарист
Вирджиния
Вулф
- УДСценарист
Уолтер
Донохью
- РЧПродюсер
Роберто
Чикутто
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- АРОператор
Алексей
Родионов
- СПКомпозитор
Салли
Поттер