Орландо
Актёры и съёмочная группа фильма «Орландо»

Режиссёры

Салли Поттер

Sally Potter
Режиссёр

Актёры

Тильда Суинтон

Tilda Swinton
АктрисаOrlando
Билли Зейн

Billy Zane
АктёрShelmerdine
Лотер Блюто

Lothaire Bluteau
АктёрThe Khan
Джон Вуд

John Wood
АктёрArchduke Harry
Шарлотт Валандре

Charlotte Valandrey
АктрисаPrincess Sasha
Хиткоут Уильямс

Heathcote Williams
АктёрNick Greene / Publisher
Квентин Крисп

Quentin Crisp
АктёрQueen Elizabeth I
Джимми Соммервиль

Jimmy Somerville
АктёрSinger / Angel
Джон Ботт

John Bott
АктёрOrlando's Father
Элейн Бенэм

Elaine Banham
АктрисаOrlando's Mother

Сценаристы

Салли Поттер

Sally Potter
Сценарист
Вирджиния Вулф

Virginia Woolf
Сценарист
Уолтер Донохью

Walter Donohue
Сценарист

Продюсеры

Роберто Чикутто

Roberto Cicutto
Продюсер

Художники

Сэнди Пауэлл

Sandy Powell
Художница

Операторы

Алексей Родионов

Алексей Родионов

Оператор

Композиторы

Салли Поттер

Sally Potter
Композитор