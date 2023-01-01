Твин Пикс (сериал, 1990) смотреть онлайн
Сюжет
Агент ФБР расследует таинственное убийство девушки в маленьком городке. Культовый детективный сериал с элементами мистики от Дэвида Линча.
Рыбак Пит Мартелл обнаруживает на берегу озера завернутое в полиэтилен обнаженное тело Лоры Палмер — старшеклассницы и королевы школьного бала. Жители тихого городка Твин Пикс охвачены ужасом из-за этой необъяснимой трагедии. На место происшествия приезжает специальный агент Дейл Купер, чья задача — расследовать преступление. Вместе с местным шерифом Труменом и его помощниками Энди и Хоуком мужчина пытается собрать все кусочки головоломки и найти виновного. Вскоре полицейские выясняют, что обитатели Твин Пикса скрывают темные и страшные секреты, которые вскоре вырываются наружу и проливают свет на загадочное убийство.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыМистические, Криминал, Драмы, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Линч
- ЛЛРежиссёр
Лесли
Линка Глаттер
- КДРежиссёр
Калеб
Дешанель
- ДДРежиссёр
Дуэйн
Данэм
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- МОАктёр
Майкл
Онткин
- ШЛАктриса
Шерил
Ли
- Актриса
Лара
Флинн Бойл
- ШФАктриса
Шерилин
Фенн
- Актёр
Рэй
Уайз
- Актёр
Мигель
Феррер
- Актёр
Дэвид
Линч
- Актёр
Билли
Зейн
- Актриса
Хизер
Грэм
- ХПСценарист
Харли
Пейтон
- РЭСценарист
Роберт
Энджелс
- ТБСценарист
Триша
Брок
- МФПродюсер
Марк
Фрост
- Продюсер
Дэвид
Линч
- ГФПродюсер
Грегг
Финберг
- ФНПродюсер
Фил
Нил
- РХХудожник
Ричард
Хувер
- ПНХудожница
Патриша
Норрис
- ДПМонтажёр
Джонатан
П. Шоу
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- ДДМонтажёр
Дуэйн
Данэм
- РВОператор
Рональд
Виктор Гарсия
- АБКомпозитор
Анджело
Бадаламенти