Твин Пикс (сериал, 1990) смотреть онлайн

Сюжет

Агент ФБР расследует таинственное убийство девушки в маленьком городке. Культовый детективный сериал с элементами мистики от Дэвида Линча.



Рыбак Пит Мартелл обнаруживает на берегу озера завернутое в полиэтилен обнаженное тело Лоры Палмер — старшеклассницы и королевы школьного бала. Жители тихого городка Твин Пикс охвачены ужасом из-за этой необъяснимой трагедии. На место происшествия приезжает специальный агент Дейл Купер, чья задача — расследовать преступление. Вместе с местным шерифом Труменом и его помощниками Энди и Хоуком мужчина пытается собрать все кусочки головоломки и найти виновного. Вскоре полицейские выясняют, что обитатели Твин Пикса скрывают темные и страшные секреты, которые вскоре вырываются наружу и проливают свет на загадочное убийство.



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