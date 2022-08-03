Твин Пикс (сериал, 1990) сезон 1 смотреть онлайн
8.91990, Twin Peaks 8 серий
Триллер, Фантастика18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
О сериале
Культовый сериал Дэвида Линча о мистических историях в маленьком городе на севере США. Какие тайны хранит «Твин Пикс»? Смотрите 1 сезон сериала «Твин Пикс» в подписке Amediateka на Wink.
Специальный агент ФБР Дейл Купер прибывает в городок Твин Пикс, штат Вашингтон. Обычная спокойная жизнь городка нарушается, когда на берегу озера находят убитой школьницу Лору Палмер, девушку, которой никто, как казалось, не был способен желать зла. Вскоре агент Купер понимает, что внешняя идиллия Твин Пикс скрывает за собой множество тайн. Каждый житель города, похоже, имеет парочку скелетов в шкафу.
Уже мечтаете погрузиться в эту загадочную атмосферу? Приглашаем вас смотреть 1 сезон сериала «Твин Пикс» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Линч
- ЛЛРежиссёр
Лесли
Линка Глаттер
- КДРежиссёр
Калеб
Дешанель
- ДДРежиссёр
Дуэйн
Данэм
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- МОАктёр
Майкл
Онткин
- ШЛАктриса
Шерил
Ли
- Актриса
Лара
Флинн Бойл
- ШФАктриса
Шерилин
Фенн
- Актёр
Рэй
Уайз
- Актёр
Мигель
Феррер
- Актёр
Дэвид
Линч
- Актёр
Билли
Зейн
- Актриса
Хизер
Грэм
- ХПСценарист
Харли
Пейтон
- РЭСценарист
Роберт
Энджелс
- ТБСценарист
Триша
Брок
- МФПродюсер
Марк
Фрост
- Продюсер
Дэвид
Линч
- ГФПродюсер
Грегг
Финберг
- ФНПродюсер
Фил
Нил
- РХХудожник
Ричард
Хувер
- ПНХудожница
Патриша
Норрис
- ДПМонтажёр
Джонатан
П. Шоу
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- ДДМонтажёр
Дуэйн
Данэм
- РВОператор
Рональд
Виктор Гарсия
- АБКомпозитор
Анджело
Бадаламенти