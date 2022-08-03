Культовый сериал Дэвида Линча о мистических историях в маленьком городе на севере США. Какие тайны хранит «Твин Пикс»? Смотрите 1 сезон сериала «Твин Пикс» в подписке Amediateka на Wink.



Специальный агент ФБР Дейл Купер прибывает в городок Твин Пикс, штат Вашингтон. Обычная спокойная жизнь городка нарушается, когда на берегу озера находят убитой школьницу Лору Палмер, девушку, которой никто, как казалось, не был способен желать зла. Вскоре агент Купер понимает, что внешняя идиллия Твин Пикс скрывает за собой множество тайн. Каждый житель города, похоже, имеет парочку скелетов в шкафу.



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