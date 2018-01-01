Твин Пикс (сериал, 1990) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Культовый сериал Дэвида Линча. В тихом американском городке на берег реки выносит труп местной звезды Лоры Палмер — главной умницы и красавицы школы, помогавшей всей округе. Расследовать дело приезжает агент ФБР Дэйл Купер, которому предстоит раскрыть мрачные тайны Твин Пикса и убитой.



Сериал Твин Пикс 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.