8.91990, Twin Peaks
Триллер, Фантастика18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Твин Пикс (сериал, 1990) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Культовый сериал Дэвида Линча. В тихом американском городке на берег реки выносит труп местной звезды Лоры Палмер — главной умницы и красавицы школы, помогавшей всей округе. Расследовать дело приезжает агент ФБР Дэйл Купер, которому предстоит раскрыть мрачные тайны Твин Пикса и убитой.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Линч
- ЛЛРежиссёр
Лесли
Линка Глаттер
- КДРежиссёр
Калеб
Дешанель
- ДДРежиссёр
Дуэйн
Данэм
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- МОАктёр
Майкл
Онткин
- ШЛАктриса
Шерил
Ли
- Актриса
Лара
Флинн Бойл
- ШФАктриса
Шерилин
Фенн
- Актёр
Рэй
Уайз
- Актёр
Мигель
Феррер
- Актёр
Дэвид
Линч
- Актёр
Билли
Зейн
- Актриса
Хизер
Грэм
- ХПСценарист
Харли
Пейтон
- РЭСценарист
Роберт
Энджелс
- ТБСценарист
Триша
Брок
- МФПродюсер
Марк
Фрост
- Продюсер
Дэвид
Линч
- ГФПродюсер
Грегг
Финберг
- ФНПродюсер
Фил
Нил
- РХХудожник
Ричард
Хувер
- ПНХудожница
Патриша
Норрис
- ДПМонтажёр
Джонатан
П. Шоу
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- ДДМонтажёр
Дуэйн
Данэм
- РВОператор
Рональд
Виктор Гарсия
- АБКомпозитор
Анджело
Бадаламенти