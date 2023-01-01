Биография

Дэвид Линч (David Lynch) — американский кинорежиссер финско-немецкого происхождения. Четырехкратный обладатель «Оскара», многократно награжден призами Каннского и Венецианского фестивалей, премией Гильдии актеров за фильм «Фабельманы», «Эмми» за работу над сериалом «Твин Пикс», призами Британской и Европейской киноакадемий. Также получил награду французской киноакадемии «Сезар» за ленту «Малхолланд Драйв». Линч родился в городе Мизула американского штата Монтана 20 января 1946 года. С детства был увлечен тайнами и мистикой, что отразилось на его творчестве. После школы учился живописи в Вашингтоне, мечтая стать художником, а затем в Пенсильванской академии изящных искусств. Во время учебы снял первую киноработу — анимационный фильм продолжительностью 4 минуты, на который потратил около 150 долларов. В 1977 году вышла полнометражка Линча «Голова-ластик», которая стала дебютом режиссера в кино и даже удостоилась похвалы Стэнли Кубрика. Дэвид Линч снял более 200 фильмов, причем большинство из них в любимых режиссером жанрах — триллер и сюрреализм. Многие из киноработ Линча, такие как «Твин Пикс», «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Человек-слон», удостоены самых престижных кинопремий и стали культовыми.