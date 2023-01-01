Шоссе в никуда (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Психологический триллер Дэвида Линча, который можно бесконечно пересматривать, по-разному трактуя сюжет, выстроенный по принципу ленты Мебиуса. В Лос-Анджелесе саксофонист Фред Мэдисон начинает сомневаться в верности своей супруги Рене. Подозрения усугубляются загадочными видеокассетами, которые неизвестный отправляет Мэдисонам по почте. На одной из них Фред с ужасом обнаруживает себя возле расчлененного трупа жены. Герой оказывается за решеткой и ждет смертной казни, однако наутро охранник видит в камере Мэдисона не Фреда, а автомеханика Пита Дейтона. Как он там оказался? Куда пропал Фред? Кто убил Рене Мэдисон? Приготовьтесь ломать голову над этими вопросами, разгадывая упоительный киноребус Дэвида Линча, когда будете смотреть фильм «Шоссе в никуда» (1996) онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Линч
- Актёр
Билл
Пуллман
- ПААктриса
Патриша
Аркетт
- БГАктёр
Бальтазар
Гетти
- РЛАктёр
Роберт
Лоджа
- Актёр
Роберт
Блейк
- НГАктриса
Наташа
Грегсон Вагнер
- РПАктёр
Ричард
Прайор
- Актёр
Гэри
Бьюзи
- ЛБАктриса
Люси
Батлер
- ММАктёр
Майкл
Масси
- Сценарист
Дэвид
Линч
- БГСценарист
Барри
Гиффорд
- ДНПродюсер
Ди�пак
Наяр
- ТШПродюсер
Том
Штернберг
- МСПродюсер
Мэри
Суини
- ЖФПродюсер
Жан-Франсуа
Фонлюп
- ПНХудожница
Патриша
Норрис
- МСМонтажёр
Мэри
Суини
- ПДОператор
Питер
Диминг
- АБКомпозитор
Анджело
Бадаламенти