Голова-ластик (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
5.81977, Eraserhead
Ужасы, Драма86 мин18+
О фильме
Нервный Генри, живущий в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней, вынужден жениться на своей подруге, после того, как она заявляет, что беременна, и в итоге становится отцом маленького, не похожего на человека ребенка-мутанта. Теперь перед семьей встает проблема с выхаживанием этого чудовища…
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Линч
- ДНАктёр
Джек
Нэнс
- ШСАктриса
Шарлотта
Стюарт
- АДАктёр
Аллен
Джозеф
- ДБАктриса
Джинн
Бейтс
- ДААктриса
Джудит
Анна Робертс
- ЛНАктриса
Лорел
Нир
- ВФАктриса
В.
Фиппс-Уилсон
- ДФАктёр
Джек
Фиск
- ДЛАктриса
Джин
Ланж
- ТКАктёр
Томас
Колсон
- Сценарист
Дэвид
Линч
- ФБПродюсер
Фред
Бэйкер
- Продюсер
Дэвид
Линч
- Монтажёр
Дэвид
Линч
- ХКОператор
Херберт
Кардуэлл
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс