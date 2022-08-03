Голова-ластик
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Голова-ластик

Голова-ластик (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

5.81977, Eraserhead
Ужасы, Драма86 мин18+

О фильме

Нервный Генри, живущий в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней, вынужден жениться на своей подруге, после того, как она заявляет, что беременна, и в итоге становится отцом маленького, не похожего на человека ребенка-мутанта. Теперь перед семьей встает проблема с выхаживанием этого чудовища…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb