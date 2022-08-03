Голова-ластик (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Нервный Генри, живущий в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней, вынужден жениться на своей подруге, после того, как она заявляет, что беременна, и в итоге становится отцом маленького, не похожего на человека ребенка-мутанта. Теперь перед семьей встает проблема с выхаживанием этого чудовища…

