Твин Пикс: Сквозь огонь (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно
7.71992, Twin Peaks: Fire Walk with Me
Детектив, Ужасы125 мин18+
О фильме
Добро пожаловать в Твин Пикс! Тихий городок в живописной долине с населением 51,201 человек, где можно попробовать чертовски вкусный кофе и домашний вишневый пирог. Твин Пикс выглядит процветающим местом, где живут добропорядочные граждане, преданные семейным устоям. С первого взгляда их жизнь похожа на идиллическую. Но только с первого взгляда. Здесь всe совсем не то, чем кажется, и каждому есть что скрывать. Загадочная смерть и расследование, больше похожее на разгадку необычной шарады. Таинственный дневник, мистически исчезнувшие свидетели, странная красная комната, кошмарные галлюцинации,
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Линч
- ШЛАктриса
Шерил
Ли
- Актёр
Рэй
Уайз
- ДЭАктёр
Дэна
Эшбрук
- МКАктриса
Мойра
Келли
- КААктёр
Крис
Айзек
- Актёр
Кифер
Сазерленд
- ГЗАктриса
Грейс
Забриски
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- ФААктриса
Фиби
Августин
- ФСАктёр
Фрэнк
Силва
- Сценарист
Дэвид
Линч
- РЭСценарист
Роберт
Энджелс
- МФСценарист
Марк
Фрост
- ГФПродюсер
Грегг
Финберг
- ФБПродюсер
Френсис
Буиг
- ЖФПродюсер
Жан-Клод
Флёри
- МФПродюсер
Марк
Фрост
- ПНХудожница
Патриша
Норрис
- МСМонтажёр
Мэри
Суини
- РВОператор
Рональд
Виктор Гарсия
- АБКомпозитор
Анджело
Бадаламенти