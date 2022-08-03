Твин Пикс: Сквозь огонь (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

Твин Пикс: Сквозь огонь
7.71992, Twin Peaks: Fire Walk with Me
Детектив, Ужасы125 мин18+

Добро пожаловать в Твин Пикс! Тихий городок в живописной долине с населением 51,201 человек, где можно попробовать чертовски вкусный кофе и домашний вишневый пирог. Твин Пикс выглядит процветающим местом, где живут добропорядочные граждане, преданные семейным устоям. С первого взгляда их жизнь похожа на идиллическую. Но только с первого взгляда. Здесь всe совсем не то, чем кажется, и каждому есть что скрывать. Загадочная смерть и расследование, больше похожее на разгадку необычной шарады. Таинственный дневник, мистически исчезнувшие свидетели, странная красная комната, кошмарные галлюцинации,

Страна
Франция, США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

