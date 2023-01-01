Биография

Кифер Сазерленд — популярный канадский актер, за свои роли получавший премии «Золотой глобус» и «Эмми». Также известен как певец, режиссер, кинопродюсер. Родился в Лондоне 21 декабря 1966 года. Родителями мальчика были известные канадские актеры Дональд Сазерленд и Ширли Дуглас. Уже в девятилетнем возрасте Кифер начал играть в театре, а по выходным ходил на уроки, постигая основы актерского мастерства. Окончив обучение в частной школе, подросток отправился в США строить кинокарьеру. Уже в своем дебютном фильме «Возвращение Макса Дагэна» Кифер снялся в дуэте со своим отцом, с которым не общался почти все детство – причиной послужил развод родителей. Фильм оказался удачным, и молодого актера начали приглашать в другие проекты. Кифер снялся в лентах «Останься со мной», «Пропащие ребята», «Молодые стрелки». Затем были «Коматозники», которые укрепили его в статусе восходящей кинозвезды. Спустя несколько лет Кифер решил попытать удачи в режиссуре, и у него получилось — он снял «Ищите женщину», где сыграл главную роль. Актерская карьера Кифера Сазерленда показала, что он хорошо справляется с ролями в различных жанрах, от ужасов до драмы, играя и положительных героев, и негативных. Фильмография насчитывает несколько десятков проектов. Также он часто озвучивает мультфильмы, например, «Симпсоны», «Монстры против пришельцев».