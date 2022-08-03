Охранник (фильм, 2006) смотреть онлайн

Специальный агент Пит Гаррисон убежден, что в Белом Доме завелся предатель. Его теория находит подтверждение после убийства одного из охранников президента. Однако подозрение падает на самого Гаррисона. Его отстраняют от дел, и ко всему прочему вменяют в вину связь с первой леди. Жизнь президентской семьи в опасности. Пытаясь найти предателя, Гаррисон вынужден воевать с системой, которую он сам создал…

