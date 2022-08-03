Охранник
Охранник (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.52006, The Sentinel
Боевик, Триллер103 мин18+
О фильме

Специальный агент Пит Гаррисон убежден, что в Белом Доме завелся предатель. Его теория находит подтверждение после убийства одного из охранников президента. Однако подозрение падает на самого Гаррисона. Его отстраняют от дел, и ко всему прочему вменяют в вину связь с первой леди. Жизнь президентской семьи в опасности. Пытаясь найти предателя, Гаррисон вынужден воевать с системой, которую он сам создал…

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охранник»