Охранник (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.52006, The Sentinel
Боевик, Триллер103 мин18+
О фильме
Специальный агент Пит Гаррисон убежден, что в Белом Доме завелся предатель. Его теория находит подтверждение после убийства одного из охранников президента. Однако подозрение падает на самого Гаррисона. Его отстраняют от дел, и ко всему прочему вменяют в вину связь с первой леди. Жизнь президентской семьи в опасности. Пытаясь найти предателя, Гаррисон вынужден воевать с системой, которую он сам создал…
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актёр
Кифер
Сазерленд
- Актриса
Ева
Лонгория
- Актёр
Мартин
Донован
- РКАктёр
Ричи
Костер
- Актриса
Ким
Бейсингер
- ББАктриса
Блэр
Браун
- ДРАктёр
Дэвид
Раш
- КЛАктриса
Кристин
Леман
- РШАктёр
Рейнор
Шайни
- ДНСценарист
Джордж
Нолфи
- ДПСценарист
Джералд
Петевич
- Продюсер
Майкл
Дуглас
- МДПродюсер
Марси
Дрогин
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Продюсер
Билл
Карраро
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Богданов
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- АЦАктёр дубляжа
Артем
Цыпин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- РМХудожник
Рокко
Маттео
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- СММонтажёр
Синди
Молло
- ГБОператор
Габриель
Беристайн
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек