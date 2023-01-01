Биография

Майкл Дуглас – режиссер, актер и продюсер. Двукратный обладатель премии «Оскар». Актер Майкл Дуглас родился в 1944 году в Нью-Брансвике в настоящей актерской семье. Его родители – Кёрк Дуглас и Диана Дуглас Дэррид разошлись, когда сыну было 5 лет. Еще с детства был очень активным и пылким, а в 14 лет его отчислили из школы. Так как Майкл по праву считал себя «золотой молодежью», он особо ничем не интересовался и слонялся без дела. Будучи подростком, он купил мотоцикл и некоторое время прожил среди хиппи. Поступив в военную школу, парень решил пойти по стопам отца и стать актером. Для этого он поступает в университет Калифорнии на факультет драмы. Отец просил сына не начинать съемки до того, как ему исполнится 25 лет, так как профессия актера крайне тяжела и ее нужно воспринимать серьезно. СДебютом на телевидении стал для Майкла Дугласа сериал «Улицы Сан-Франциско». Начиная с 1975 года он движется в продюсерском направлении и убеждает отца дать ему попробовать свои силы в кинокартине «Пролетая над гнездом кукушки». В 80-х Дуглас блистательно снимается в ряде фильмов, которые становятся культовыми, – «Основной инстинкт», «Уолл-стрит» и т. д. На сегодняшний день продолжает карьеру актера и активно занимается общественными делами.