А вот и она
Wink
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А вот и она

Фильм А вот и она (2013)

9.02013, And So It Goes
Мелодрама, Комедия89 мин18+

О фильме

Жизнь закоренелого эгоиста в одночасье меняется, когда он вдруг знакомится со своей внучкой, о существовании которой даже не подозревал.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «А вот и она»