Биография

Американский продюсер и актер Марк Дэймон родился 22 апреля 1933 г. Сегодня он стал одним из самых плодовитых продюсеров Голливуда. Марк Дэймон родился в Чикаго, в семье бакалейщика. Его семья была еврейской, и изначально их фамилия была Гершовиц. Дэймон переехал в Лос-Анджелес в молодом возрасте, учился в средней школе Фэрфакс. В старших классах средней школы он предпочел посещать стоматологическую школу в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Вскоре перешел в школу менеджмента Андерсона, получив в итоге степень MBA и степень бакалавра английского языка. Тогда же он начал брать уроки театра и решил, что хочет сделать карьеру актера. В 1956 г. Дэймон начал карьеру в Голливуде. Он подписал контракт с 20th Century Fox и их дочерней компанией Regal Pictures, снявшись в таких фильмах, как «Между раем и адом» (1956) и This Rebel Breed (1957). В 1960 году выходит фильм Дэймона вместе с Винсентом Прайсом в первой из знаменитых экранизаций Эдгара Аллана По «Дом Ашера». Он получил премию «Золотой Глобус» как «Звезда завтрашнего дня» за свою роль в фильме. После того, как снялся в более чем 50 фильмах в Соединенных Штатах и Европе, он бросил актерское мастерство и в 1970-х годах заново открыл себя как кинопродюсер и пионер продаж за рубежом. Среди получивших признание фильмов – «Вершина гнева» с номинацией на «Оскар»; «9 ½ недель»; «8 миллионов способов умереть»; «Короткое замыкание».