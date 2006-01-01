Иерусалим (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
В Нью-Йорке живут два молодых человека: американский еврей Бобби Гольдман и араб из Иерусалима Саид Шаин. Атмосфера всеобщего ликования по поводу окончания Второй мировой войны делает их друзьями, и в свои 27 лет они разделяют одни и те же принципы и верят в одни и те же идеи. Однако окончание мировой войны не всегда означает наступление мира во всем мире. 27 ноября 1947 года представители 57 стран-членов Организации Объединенных Наций голосуют в пользу раздела Палестины и создания госудаства Израиль. Узнав о том, что на Земле обетованной будет строиться новый мир, друзья решают отправиться туда…
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Информация
СтранаФранция, Великобритания, Италия, Греция, Израиль, США
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЭШРежиссёр
Эли
Шураки
- ДДАктёр
Джей
Джей Филд
- СТАктёр
Саид
Тагмауи
- МПА�ктриса
Мария
Папас
- ПБАктёр
Патрик
Брюэль
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- ТФАктриса
Това
Фелдшух
- МРАктёр
Мел
Райдо
- СКАктриса
Сесиль
Кассель
- ЭШСценарист
Эли
Шураки
- ДЛСценарист
Дидье
Ле Пешор
- ЭШПродюсер
Эли
Шураки
- Продюсер
Марк
Дэймон
- АДПродюсер
Андре
Джауи
- ЖФПродюсер
Жан
Фридман
- СХХудожник
Семен
Халлиган
- МЛХудожница
Мими
Лемпика
- ДФОператор
Джованни
Фьоре Кольтеллаччи
- СЭКомпозитор
Стивен
Эндельман