Иерусалим (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В Нью-Йорке живут два молодых человека: американский еврей Бобби Гольдман и араб из Иерусалима Саид Шаин. Атмосфера всеобщего ликования по поводу окончания Второй мировой войны делает их друзьями, и в свои 27 лет они разделяют одни и те же принципы и верят в одни и те же идеи. Однако окончание мировой войны не всегда означает наступление мира во всем мире. 27 ноября 1947 года представители 57 стран-членов Организации Объединенных Наций голосуют в пользу раздела Палестины и создания госудаства Израиль. Узнав о том, что на Земле обетованной будет строиться новый мир, друзья решают отправиться туда…



Иерусалим смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.