Биография

Иэн Холм — театральный и киноактер. Обладатель премии Каннского фестиваля. Родился в Гудмайесе, Великобритания, 12 сентября 1931 года. Творческие способности Иэн Холм Катберт — так звучит полное имя актера — начал проявлять в раннем возрасте. Чтобы добиться мастерства, в 19 лет он поступил в Королевскую академию драматического искусства. Три года спустя Холма призвали в армию, по возвращению из которой он вновь занялся любимым делом и стал играть в различных британских театрах. Вклад актера в развитие драмы оценила Елизавета II, которая посвятила его в рыцари и присвоила звание сэра. За свою биографию Иэн Холм сыграл самых разных персонажей: от уютного хоббита Бильбо Бэггинса в экранизации трилогии «Властелин колец» до робота-андроида в культовом фантастическом триллере «Чужой». На счету актера работы в известных рейтинговых кинопроектах: «Иисус из Назарета», «Пятый элемент», «Бразилия», «Оружейный барон», «На Западном фронте без перемен», «Послезавтра» — всего более 100 картин. В 1981 году роль тренера — главного героя в биографической драме «Огненные колесницы» — принесла 50-летнему Холму награду Каннского фестиваля и номинацию на «Оскар». Помимо киносъемок, актер принимал участие в озвучке исторических лент, документальных картин, в том числе посвященных киноискусству. Голосом знаменитости говорят персонажи мультфильмов «Рататуй», «Питер Пуш», «Чудотворец», «Ренессанс».