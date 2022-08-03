Пятый элемент (фильм, 1997) смотреть онлайн

Пятый элемент
1997, The Fifth Element
Фантастика, Триллер120 мин18+
Огонь, воздух, вода, земля и девушка. Фантастический боевик Люка Бессона — фильм «Пятый элемент» — напоминает, что мир спасет красота с лицом Миллы Йовович.

В далеком будущем у человечества знакомая проблема — нам снова грозит уничтожение. Единственный способ остановить Абсолютное Зло — объединить пять элементов. Спасать род людской опять придется Брюсу Уиллису, то есть Корбену Далласу. Бывший военный, ныне работающий таксистом, не рад оказаться в центре эпического противостояния, но как отказать рыжеволосой Лилу, которая буквально с неба упала в твой автомобиль?

Захватывающий сюжет, харизматичные герои и оригинальное чувство юмора — все это о фильме «Пятый элемент». Смотреть его интересно и через три десятка лет после релиза — благодаря неповторимому визуальному стилю кинокартина ничуть не устарела и сегодня.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

