Пятый элемент (фильм, 1997) смотреть онлайн
О фильме
Огонь, воздух, вода, земля и девушка. Фантастический боевик Люка Бессона — фильм «Пятый элемент» — напоминает, что мир спасет красота с лицом Миллы Йовович.
В далеком будущем у человечества знакомая проблема — нам снова грозит уничтожение. Единственный способ остановить Абсолютное Зло — объединить пять элементов. Спасать род людской опять придется Брюсу Уиллису, то есть Корбену Далласу. Бывший военный, ныне работающий таксистом, не рад оказаться в центре эпического противостояния, но как отказать рыжеволосой Лилу, которая буквально с неба упала в твой автомобиль?
Захватывающий сюжет, харизматичные герои и оригинальное чувство юмора — все это о фильме «Пятый элемент». Смотреть его интересно и через три десятка лет после релиза — благодаря неповторимому визуальному стилю кинокартина ничуть не устарела и сегодня.
СтранаФранция
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
