Биография

Люк Перри — американский актер, сценарист, режиссер и продюсер. Родился в Мэнсфилде 11 октября 1966 года. Настоящее имя актера — Кой Лютер Перри. После окончания школы Люк отправился покорять фабрику грез. Но Голливуд не ждал его, и парню пришлось перебиваться случайными заработками. Наконец он снялся в музыкальном видеоклипе и начал получать маленькие роли в телесериалах. А после съемок в полнометражной картине Люка утвердили на одну из центральных ролей в сериале, с которым актер ассоциировался до конца жизни — «Беверли-Хиллз, 90210». После этой работы Перри стал очень востребованным актером. Он снимался в драмах, боевиках, детективах и комедиях. Позже стал продюсером нескольких картин. Пробовал силы в качестве сценариста и режиссера. Актерская фильмография Люка Перри включает 98 картин. Кроме сериала о жизни золотой молодежи, Перри снялся в кинолентах «Баффи — истребительница вампиров», «Рождественские каникулы ’95», «Американские бродяги», «Пятый элемент», «Флорентин», «Затерянные в тумане», «Посудомойщики», «Алиса вверх тормашками», «Дочь невесты», «Ангел и негодяй», «Хорошие намерения», «К9: Рождественские приключения», «Ритм под моими ногами», «Красавчик», «Однажды в... Голливуде». Другие популярные сериалы с участием актера — «Мыши-рокеры с Марса», «Крученый город», «Тюрьма «OZ», «Уилл и Грейс», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Мыслить как преступник», «Грабь награбленное», «Красотки в Кливленде», «Воспитывая Хоуп», «Следствие по телу», «Особо тяжкие преступления».