Пятый элемент (в переводе Гоблина) (фильм, 1997) смотреть онлайн
О фильме
В далеком будущем таксист и посланница инопланетной расы ищут четыре камня стихий, чтобы защитить Землю от зла. Фильм «Пятый элемент» — фантастический эпик Люка Бессона с Брюсом Уиллисом, Милой Йовович и Гари Олдманом. Не пропустите культовый боевик в правильном переводе Гоблина.
В XXIII веке Зло материализуется в виде сгустка энергии, который невозможно уничтожить привычным оружием. Корабль мондошаванов-посланников, хранящих четыре элемента для борьбы со Злом, уничтожают космические наемники. К счастью, на борту нет четырех камней стихий, за которыми охотятся злодеи. Среди обломков космического судна ученые находят останки Пятого элемента и по ДНК воссоздают его первоначальный облик. Им оказывается юная девушка Лилу, которая бежит из лаборатории и падает прямо в летающую машину Корбена Далласа, непутевого таксиста, погрязшего в долгах. Так на первый взгляд ничем не примечательный водитель оказывается в центре большого приключения, от которого зависит будущее всего мира.
Смогут ли Корбен и Лилу остановить конец света, расскажет фантастический боевик «Пятый элемент» 1997 года. В правильном переводе Гоблина его можно смотреть онлайн только на нашем видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Мелодрама
КачествоFull HD
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
- Режиссёр
Люк
Бессон
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актриса
Милла
Йовович
- Актёр
Гари
Олдман
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- КТАктёр
Крис
Такер
- Актёр
Люк
Перри
- БДАктёр
Брайон
Джеймс
- ТЛАктёр
Том
Листер мл.
- ЛЭАктёр
Ли
Эванс
- ЧКАктёр
Чарли
Крид-Майлз
- РМСценарист
Роберт
Марк Кэмен
- Сценарист
Люк
Бессон
- ПЛПродюсер
Патрис
Леду
- ДАПродюсер
Джон
А. Амикарелла
- Продюсер
Иэн
Смит
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ИГХудожник
Ира
Гилфорд
- РГХудожник
Рон
Гресс
- МЛХудожник
Майкл
Ламонт
- КФХудожник
Кевин
Фиппс
- ЖГХудожник
Жан-Поль
Готье
- МГХудожница
Мэгги
Грэй
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- СЛМонтажёр
Сильви
Ландра
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра