Пятый элемент (в переводе Гоблина)
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Пятый элемент (в переводе Гоблина)

Пятый элемент (в переводе Гоблина) (фильм, 1997) смотреть онлайн

9.21997, The Fifth Element
Фантастика, Мелодрама120 мин18+
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О фильме

В далеком будущем таксист и посланница инопланетной расы ищут четыре камня стихий, чтобы защитить Землю от зла. Фильм «Пятый элемент» — фантастический эпик Люка Бессона с Брюсом Уиллисом, Милой Йовович и Гари Олдманом. Не пропустите культовый боевик в правильном переводе Гоблина.

В XXIII веке Зло материализуется в виде сгустка энергии, который невозможно уничтожить привычным оружием. Корабль мондошаванов-посланников, хранящих четыре элемента для борьбы со Злом, уничтожают космические наемники. К счастью, на борту нет четырех камней стихий, за которыми охотятся злодеи. Среди обломков космического судна ученые находят останки Пятого элемента и по ДНК воссоздают его первоначальный облик. Им оказывается юная девушка Лилу, которая бежит из лаборатории и падает прямо в летающую машину Корбена Далласа, непутевого таксиста, погрязшего в долгах. Так на первый взгляд ничем не примечательный водитель оказывается в центре большого приключения, от которого зависит будущее всего мира.

Смогут ли Корбен и Лилу остановить конец света, расскажет фантастический боевик «Пятый элемент» 1997 года. В правильном переводе Гоблина его можно смотреть онлайн только на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пятый элемент (в переводе Гоблина)»