В далеком будущем таксист и посланница инопланетной расы ищут четыре камня стихий, чтобы защитить Землю от зла. Фильм «Пятый элемент» — фантастический эпик Люка Бессона с Брюсом Уиллисом, Милой Йовович и Гари Олдманом. Не пропустите культовый боевик в правильном переводе Гоблина.



В XXIII веке Зло материализуется в виде сгустка энергии, который невозможно уничтожить привычным оружием. Корабль мондошаванов-посланников, хранящих четыре элемента для борьбы со Злом, уничтожают космические наемники. К счастью, на борту нет четырех камней стихий, за которыми охотятся злодеи. Среди обломков космического судна ученые находят останки Пятого элемента и по ДНК воссоздают его первоначальный облик. Им оказывается юная девушка Лилу, которая бежит из лаборатории и падает прямо в летающую машину Корбена Далласа, непутевого таксиста, погрязшего в долгах. Так на первый взгляд ничем не примечательный водитель оказывается в центре большого приключения, от которого зависит будущее всего мира.



Смогут ли Корбен и Лилу остановить конец света, расскажет фантастический боевик «Пятый элемент» 1997 года. В правильном переводе Гоблина его можно смотреть онлайн только на нашем видеосервисе Wink.

