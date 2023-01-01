Биография

Милла Йовович — американская актриса. Родилась в Киеве 17 декабря 1975 года. Кинодеятельница выросла в семье советской актрисы и сербского доктора. Когда девочке было пять лет, ее родители эмигрировали в США. Йовович посещала государственные школы Лос-Анджелеса и за три месяца начала свободно говорить по-английски. В 12 лет Милла бросила седьмой класс, чтобы сосредоточиться на модельном бизнесе, которым она начала заниматься в девять лет. Красивая девочка с ясными глазами сразу привлекла внимание кинопродюсеров. Свою первую заметную роль Милла Йовович сыграла в картине «Возвращение в Голубую лагуну». За этим проектом последовали работы в картине «Чаплин» и культовой комедии «Под кайфом и в смятении». В середине девяностых девушка впервые появилась в крупнобюжетном боевике. Им стал проект Люка Бессона «Пятый элемент», в котором Милла сыграла вместе с Брюсом Уиллисом. После этой роли список фильмов актрисы стал пополняться такими громкими проектами, как «Жанна д'Арк», «Отель „Миллион долларов“», «Образцовый самец». В 2002 году Йовович впервые сыграла Элис в «Обители зла». Экранизация компьютерной игры стала знаковым проектом для актрисы — позже она еще не раз возвращалась к этой роли.