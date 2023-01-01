Милла Йовович
Milla Jovovich
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 17 декабря 1975 г. (49 лет)
Биография
Милла Йовович — американская актриса. Родилась в Киеве 17 декабря 1975 года. Кинодеятельница выросла в семье советской актрисы и сербского доктора. Когда девочке было пять лет, ее родители эмигрировали в США. Йовович посещала государственные школы Лос-Анджелеса и за три месяца начала свободно говорить по-английски. В 12 лет Милла бросила седьмой класс, чтобы сосредоточиться на модельном бизнесе, которым она начала заниматься в девять лет. Красивая девочка с ясными глазами сразу привлекла внимание кинопродюсеров. Свою первую заметную роль Милла Йовович сыграла в картине «Возвращение в Голубую лагуну». За этим проектом последовали работы в картине «Чаплин» и культовой комедии «Под кайфом и в смятении». В середине девяностых девушка впервые появилась в крупнобюжетном боевике. Им стал проект Люка Бессона «Пятый элемент», в котором Милла сыграла вместе с Брюсом Уиллисом. После этой роли список фильмов актрисы стал пополняться такими громкими проектами, как «Жанна д'Арк», «Отель „Миллион долларов“», «Образцовый самец». В 2002 году Йовович впервые сыграла Элис в «Обители зла». Экранизация компьютерной игры стала знаковым проектом для актрисы — позже она еще не раз возвращалась к этой роли.
Фильмография
Актриса
- 7.5
Дыши!2024, 93 мин
- 8.6
Дети шоу-бизнеса2020, 90 мин
- 7.6
Райские холмы2019, 90 мин
- 7.0
Агент Три нуля2019, 107 минБесплатно
- 6.3
Мир будущего2018, 84 мин
- 8.2
Опасное расследование2017, 87 минБесплатно
- 8.6
Уцелевшая2015, 92 мин
- 7.0
Цимбелин2014, 94 мин
- 7.0
Плохая мамочка2011, 91 мин
- 9.4
Выкрутасы2010, 96 минБесплатно
- 7.5
Четвертый вид2009, 97 мин�Бесплатно
- 7.6
Калибр 452006, 92 минБесплатно
- 7.3
Ну ты и придурок!2002, 89 мин
- 7.4
Дом на Турецкой улице2002, 93 мин
- 8.9
Жанна д'Арк1999, 151 мин
- 9.1
Пятый элемент (в переводе Гоблина)1997, 120 мин
- 9.5
Пятый элемент1997, 120 мин