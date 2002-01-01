Ну ты и придурок! (фильм, 2002) смотреть онлайн
О фильме
Оуэн - последний романтик в Америке. Его подружка Кло становится звездой телешоу и изменяет ему со своим партнером по съемочной площадке. Оуэн находит новую любовь - Надин. Но когда шоу закрывают, Кло решает вернуть Оуэна обратно.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ББРежиссёр
Брайан
Барнс
- Актриса
Милла
Йовович
- ДКАктёр
Дэвид
Крамхолц
- УБАктёр
Уильям
Болдуин
- ДРАктриса
Дениз
Ричардс
- ДМАктёр
Дэн
Монтгомери мл.
- ДКАктриса
Джессика
Коффил
- ЛКАктёр
Лэнди
Кэннон
- ККАктриса
Катя
Корривуа
- ККАктёр
Кристофер
Крамб
- КХАктриса
Консетиа
Хэмилтон
- ББСценарист
Брайан
Барнс
- ТБПродюсер
Том
Берри
- АКПродюсер
Алекс
Кэмпбелл
- КШПродюсер
Кэти
Шульман
- ДХОператор
Дэвид
Херрингтон
- ДШКомпозитор
Дэвид
Шварц