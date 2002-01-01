Ну ты и придурок! (фильм, 2002) смотреть онлайн

Оуэн - последний романтик в Америке. Его подружка Кло становится звездой телешоу и изменяет ему со своим партнером по съемочной площадке. Оуэн находит новую любовь - Надин. Но когда шоу закрывают, Кло решает вернуть Оуэна обратно.



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