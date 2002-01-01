Ну ты и придурок!
Wink
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Ну ты и придурок!
7.32002, You Stupid Man
Мелодрама, Комедия89 мин16+

Ну ты и придурок! (фильм, 2002) смотреть онлайн

О фильме

Оуэн - последний романтик в Америке. Его подружка Кло становится звездой телешоу и изменяет ему со своим партнером по съемочной площадке. Оуэн находит новую любовь - Надин. Но когда шоу закрывают, Кло решает вернуть Оуэна обратно.

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Страна
США, Германия, Канада
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ну ты и придурок!»