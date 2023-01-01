Биография

Дэвид Крамхолц – актер, известный американский деятель киноиндустрии. Актер принимает участие в театральных постановках, снимается в популярных телесериалах, играет в кино. В карьере Дэвида Крамхолца есть совместные работы со звездами мирового кинематографа. Дэвид Крамхолц родился в Америке в 1978 году, 15 мая. Артист имеет еврейские корни. Детство и юность провел в Нью-Йорке. Здесь он окончил обучение в школе и поступил в одно из самых престижных учебных заведений мира – Нью-Йоркский исследовательский университет. Выдающиеся актерские способности привели Крамхолца на сцену Бродвейского театра еще в школьном возрасте. Вскоре после первых удачных выступлений последовали приглашения на съемки в кино. Артист живет в США, состоит в браке с актрисой Ванессой Бриттинг и воспитывает двоих детей. На счету Дэвида Крамхолца роли в популярных американских сериалах – «Закон и порядок», «Скорая помощь», «Клуб Плейбоя», «Двойка», «Год жизни по-библейски». Детективный сериал «4исла» принес артисту первую настоящую известность. Роль гениального математика стала знаковой в его карьере. В работе Дэвида Крамхолца фильмы, где он играл главные роли. В картине «Ну ты и придурок!» артист работал в паре с Миллой Йовович. Артист снимался в картинах «Семейные ценности Аддамсов», «Мексиканец», «Смерть в эфире».