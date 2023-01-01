Заговор против Америки (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Мини-сериал по книге Филипа Рота расскажет об альтернативной истории Америки, где на президентских выборах 1940 года Франклин Рузвельт проигрывает. К власти приходит авиатор и популист Чарльз Линдберг, который заключает союз с Третьим Рейхом и навязывает американцам нацистские идеи. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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