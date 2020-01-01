Заговор против Америки. Серия 2
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Заговор против Америки (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.22020, The Plot Against America
Триллеры, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мини-сериал по книге Филипа Рота расскажет об альтернативной истории Америки, где на президентских выборах 1940 года Франклин Рузвельт проигрывает. К власти приходит авиатор и популист Чарльз Линдберг, который заключает союз с Третьим Рейхом и навязывает американцам нацистские идеи.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Заговор против Америки»

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