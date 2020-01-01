Заговор против Америки (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
7.42020, The Plot Against America
Триллер, Драма18+
Мини-сериал по книге Филипа Рота расскажет об альтернативной истории Америки, где на президентских выборах 1940 года Франклин Рузвельт проигрывает. К власти приходит авиатор и популист Чарльз Линдберг, который заключает союз с Третьим Рейхом и навязывает американцам нацистские идеи.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ТШРежиссёр
Томас
Шламми
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Энтони
Бойл
- Актриса
Зои
Казан
- МСАктёр
Морган
Спектор
- ДКАктёр
Дэвид
Крамхолц
- ЭРАктёр
Эжи
Робертсон
- Актёр
Джон
Туртурро
- ЭБСценарист
Эд
Бёрнс
- ФРСценарист
Филип
Рот
- ДССценарист
Дэвид
Саймон
- ЭБПродюсер
Эд
Бёрнс
- Продюсер
Меган
Эллисон
- ДГПродюсер
Джо
Гест
- ДГХудожница
Дина
Голдман
- РХХудожник
Ричард
Хувер
- БАМонтажёр
Брайан
А. Кейтс
- МАОператор
Мартин
Алгрен