Биография

Меган Эллисон — американский продюсер. Четырехкратный номинант на премию «Оскар». Родилась в Санта-Кларе 31 января 1986 года. После окончания школы поступила в Университет Южной Калифорнии. В 2005 году работала в качестве звукооператора на съемках фильма «Когда все остальное терпит неудачу», который снял ее брат — продюсер Дэвид Эллисон. Сегодня фильмография Меган Эллисон включает в себя более 60 работ. Она продюсировала такие проекты, как «Дом Gucci», «Дик Джонсон мертв», «Власть», «Братья Систерс», «Полный расколбас», «Она», «Джой».