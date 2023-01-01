WinkМеган Эллисон
Меган Эллисон
Megan Ellison
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 31 января 1986 г. (39 лет)
Биография
Меган Эллисон — американский продюсер. Четырехкратный номинант на премию «Оскар». Родилась в Санта-Кларе 31 января 1986 года. После окончания школы поступила в Университет Южной Калифорнии. В 2005 году работала в качестве звукооператора на съемках фильма «Когда все остальное терпит неудачу», который снял ее брат — продюсер Дэвид Эллисон. Сегодня фильмография Меган Эллисон включает в себя более 60 работ. Она продюсировала такие проекты, как «Дом Gucci», «Дик Джонсон мертв», «Власть», «Братья Систерс», «Полный расколбас», «Она», «Джой».
Фильмография
Продюсер
- 7.1
Ты этого достойна2022
- 7.3
Заговор против Америки2020
- 8.5
Куда ты пропала, Бернадетт?2019, 104 мин
- 8.2
Власть2018, 127 мин
- 7.5
Каждому свое2016, 111 минБесплатно
- 7.8
Охотник на лис2014, 128 минБесплатно
- 7.9
Она2013, 120 мин
- 8.0
Ограбление казино2012, 93 минБесплатно
- 7.1
Мастер2012, 131 мин
- 7.9
Уловка .442011, 90 минБесплатно