Ты этого достойна
Wink
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Ты этого достойна
7.12022, I Love That for You 1 сезон
Комедии18+
Чтобы стать звездой ТВ, Джоанна врет, что смертельно больна. Комедийный сериал по реальной истории
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Ты этого достойна (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Уютная комедия о страдавшей в детстве лейкемией женщине, которая обманом получает работу своей мечты — место ведущей в популярном телемагазине. Джоанна успешно справилась с раком еще в детстве и с тех пор вела жизнь, полную излишеств и лишенную близких друзей. Она стала поклонницей ведущей популярного телемагазина, и именно ее сделала своим примером для подражания. Джоанна верит в свои врожденные таланты и не прочь манипулировать окружающими и прикинуться той, кем она не является на самом деле. Она позорно проваливает пробы на роль ведущей, но в последний момент пускает в ход козырь, объявляя, что у нее рак. Это ложь, но она срабатывает — Джоанну берут на работу. Впрочем, нервы и подозрительное отношение со стороны коллег еще сыграют с ней злую шутку. Какая расплата ждет Джоанну, вы узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Ты этого достойна» 2022 года на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ты этого достойна»

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