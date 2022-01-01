Ты этого достойна (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
- 18+31 мин
Ты этого достойна
Сезон 1 Серия 1
- 18+29 мин
Ты этого достойна
Сезон 1 Серия 2
- 18+29 мин
Ты этого достойна
Сезон 1 Серия 3
- 18+29 мин
Ты этого достойна
Сезон 1 Серия 4
- 18+30 мин
Ты этого достойна
Сезон 1 Серия 5
- 18+27 мин
Ты этого достойна
Сезон 1 Серия 6
- 18+29 мин
Ты этого достойна
Сезон 1 Серия 7
- 18+27 мин
Ты этого достойна
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Уютная комедия о страдавшей в детстве лейкемией женщине, которая обманом получает работу своей мечты — место ведущей в популярном телемагазине. Джоанна успешно справилась с раком еще в детстве и с тех пор вела жизнь, полную излишеств и лишенную близких друзей. Она стала поклонницей ведущей популярного телемагазина, и именно ее сделала своим примером для подражания. Джоанна верит в свои врожденные таланты и не прочь манипулировать окружающими и прикинуться той, кем она не является на самом деле. Она позорно проваливает пробы на роль ведущей, но в последний момент пускает в ход козырь, объявляя, что у нее рак. Это ложь, но она срабатывает — Джоанну берут на работу. Впрочем, нервы и подозрительное отношение со стороны коллег еще сыграют с ней злую шутку. Какая расплата ждет Джоанну, вы узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Ты этого достойна» 2022 года на Wink.
- ДАРежиссёр
Дезире
Акхаван
- ЭДРежиссёр
Эндрю
ДеЯнг
- МШРежиссёр
Майкл
Шоуолтер
- ВБАктриса
Ванесса
Байер
- Актриса
Молли
Шеннон
- ПДАктёр
Пол
Джеймс
- АМАктриса
Айден
Майэри
- МРАктёр
Мэтт
Роджерс
- ППАктриса
Пунам
Патель
- ДЛАктриса
Дженифер
Льюис
- ДУАктёр
Джонно
Уилсон
- БААктриса
Бесс
Армстронг
- ММАктёр
Мэтт
Мэллой
- ВБСценарист
Ванесса
Байер
- ДБСценарист
Джереми
Бейлер
- ЗБСценарист
Зора
Байкенгага
- СГСценарист
Суди
Грин
- ВБПродюсер
Ванесса
Байер
- ДБПродюсер
Джереми
Бейлер
- Продюсер
Меган
Эллисон
- ДКХудожник
Джек
Карневале
- МШХудожница
Мари
Шлей
- КХМонтажёр
Кристал
Хатиб
- ДФОператор
Джонатан
Фурмаски