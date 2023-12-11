Ты этого достойна. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Ты этого достойна
1-й сезон
6-я серия
7.12022, I Love That for You
Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Ты этого достойна (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Уютная комедия о страдавшей в детстве лейкемией женщине, которая обманом получает работу своей мечты — место ведущей в популярном телемагазине. Джоанна успешно справилась с раком еще в детстве и с тех пор вела жизнь, полную излишеств и лишенную близких друзей. Она стала поклонницей ведущей популярного телемагазина, и именно ее сделала своим примером для подражания. Джоанна верит в свои врожденные таланты и не прочь манипулировать окружающими и прикинуться той, кем она не является на самом деле. Она позорно проваливает пробы на роль ведущей, но в последний момент пускает в ход козырь, объявляя, что у нее рак. Это ложь, но она срабатывает — Джоанну берут на работу. Впрочем, нервы и подозрительное отношение со стороны коллег еще сыграют с ней злую шутку. Какая расплата ждет Джоанну, вы узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Ты этого достойна» 2022 года на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ты этого достойна»