Ты этого достойна (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Уютная комедия о страдавшей в детстве лейкемией женщине, которая обманом получает работу своей мечты — место ведущей в популярном телемагазине. Джоанна успешно справилась с раком еще в детстве и с тех пор вела жизнь, полную излишеств и лишенную близких друзей. Она стала поклонницей ведущей популярного телемагазина, и именно ее сделала своим примером для подражания. Джоанна верит в свои врожденные таланты и не прочь манипулировать окружающими и прикинуться той, кем она не является на самом деле. Она позорно проваливает пробы на роль ведущей, но в последний момент пускает в ход козырь, объявляя, что у нее рак. Это ложь, но она срабатывает — Джоанну берут на работу. Впрочем, нервы и подозрительное отношение со стороны коллег еще сыграют с ней злую шутку. Какая расплата ждет Джоанну, вы узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Ты этого достойна» 2022 года на Wink.



Сериал Ты этого достойна 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.