Ограбление казино
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Ограбление казино

Ограбление казино (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.02012, Killing Them Softly
Триллеры, Драмы93 мин18+

Сюжет

Во время подпольной игры в покер совершено ограбление, и угроза повисла над всем воровским сообществом. Воротилы мафии рассчитывают, что Джеки Коган найдет виновных. Однако, вращаясь среди нерешительных заказчиков, жуликов-ростовщиков, усталых убийц и тех, кто спланировал дело, даже специалисту трудно сохранить контроль над ситуацией.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление казино»

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