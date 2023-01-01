Биография

Брэд Питт — американский актер и кинопродюсер. Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», телеканала MTV, «Сатурн». Родился в Оклахоме 18 декабря 1963 года. В юности увлекался спортом, играл на музыкальных инструментах, а также был активным участником клуба дебатов. После окончания школы поступил в Миссурийский университет и начал карьеру актера. Посещал театральные курсы, параллельно работая водителем. Сегодня фильмография Брэда Питта включает множество фильмов и сериалов. Его можно встретить в таких проектах, как «Интервью с вампиром», «Настоящая любовь», «Легенды осени», «Калифорния», «Семь», «Мистер и миссис Смит», «Союзники», «К звездам», «Однажды в… Голливуде», «Бесславные ублюдки», «12 обезьян», «Семь лет в Тибете», «Игра на понижение», «Лазурный берег», «Шпионские игры». Также проявил себя как продюсер — в его послужном списке уже 70 проектов, включая картины «Король Англии», «Власть», «Сельма».