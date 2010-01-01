Древо жизни
Wink
Фильмы
Древо жизни

Древо жизни (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, The Tree of Life
Фэнтези, Драма132 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мы наблюдаем за развитием 11-летнего Джека, одного из трех братьев. Поначалу ребенку все кажется чудесным. Глазами своей души он наблюдает за поступками мамы. Она представляет собой любовь и милосердие, в то время как отец пытается научить сына, что в реальном мире на первое место необходимо всегда ставить себя.

Древо жизни смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Древо жизни»