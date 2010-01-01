Древо жизни (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, The Tree of Life
Фэнтези, Драма132 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мы наблюдаем за развитием 11-летнего Джека, одного из трех братьев. Поначалу ребенку все кажется чудесным. Глазами своей души он наблюдает за поступками мамы. Она представляет собой любовь и милосердие, в то время как отец пытается научить сына, что в реальном мире на первое место необходимо всегда ставить себя.
Древо жизни смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ТМРежиссёр
Терренс
Малик
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Шон
Пенн
- Актриса
Джессика
Честейн
- ХМАктёр
Хантер
МакКракен
- ЛЭАктёр
Ларами
Эпплер
- Актёр
Тай
Шеридан
- Актриса
Фиона
Шоу
- ДФАктриса
Джессика
Фусельер
- НГАктёр
Николас
Гонда
- УУАктёр
Уилл
Уоллес
- ТМСценарист
Терренс
Малик
- Продюсер
Деде
Гарднер
- СГПродюсер
Сара
Грин
- ГХПродюсер
Грант
Хилл
- Продюсер
Брэд
Питт
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДКХудожник
Дэвид
Крэнк
- ЖУХудожница
Жаклин
Уэст
- ХКМонтажёр
Хэнк
Коруин
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- ДРМонтажёр
Даниэл
Резенде
- БВМонтажёр
Билли
Вебер
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки
- АДКомпозитор
Александр
Деспла