Биография

Шон Пенн – актер американского кино, режиссер и сценарист, продюсер популярных картин. Получил награду «Оскар» за картины под названиями «Таинственная игра» и «Харви Милк». Актер Шон Пенн родился в небольшом городе Санта-Моника в 1960 году. Рос Шон в полноценной семье, мама и папа были эмигрантами. Во время обучения в школе он хорошо учился и дружил с ребятами, которые впоследствии стали тоже актерами. Он очень увлекался актерским мастерством и кино. В 1985 году заключил брак с Мадонной. Но через 4 года семья распалась. Далее был брак с актрисой Робин Райт, но он тоже не увенчался успехом. По последним сведениям, начиная с 2014 по 2015 год у него был роман с известной Шарлиз Терон. Свою карьеру актер Шон Пенн начал еще в 19 лет, тогда он снимался в кино и сериалах. Первая картина называлась «Отбой», и вышла она в 1981 году. Как режиссер Шон попробовал себя в 1991 году в фильме «Бегущий индеец». Самые популярные кино с участием этого актера: «В упор», «Убить президента. Покушение на Ричарда Никсона». Последний фильм с его участием как актера вышел в 2019 году, под названием «Игры разумов». Шон был удостоен «Оскар» как лучший актер. Актеры, принимавшие участие в фильмах, где Шон был режиссером, также получали высшую награду – «Оскар».