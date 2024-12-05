На вилле (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

На вилле
На вилле
Драма, Мелодрама110 мин16+

О фильме

Флоренция, 1938 год. Высшее общество, где великолепные балы сменяются веселыми пикниками, не желает верить в скорый приход беспощадной, кровопролитной войны. Они не желают верить в то, что вскоре их титулы, состояния и владения обратятся в прах.

Мэри Пентон, в расцвете лет оставшаяся вдовой, меняет одного светского любовника за другим, предаваясь плотским утехам,прежде чем вступить в необходимый брак по расчету. Сжигая себя в поисках страстной любви, она неотвратимо приближается к жестокому финалу своей жизни...

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На вилле»