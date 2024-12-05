На вилле (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Флоренция, 1938 год. Высшее общество, где великолепные балы сменяются веселыми пикниками, не желает верить в скорый приход беспощадной, кровопролитной войны. Они не желают верить в то, что вскоре их титулы, состояния и владения обратятся в прах.
Мэри Пентон, в расцвете лет оставшаяся вдовой, меняет одного светского любовника за другим, предаваясь плотским утехам,прежде чем вступить в необходимый брак по расчету. Сжигая себя в поисках страстной любви, она неотвратимо приближается к жестокому финалу своей жизни...
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- Актёр
Шон
Пенн
- ЭБАктриса
Энн
Бэнкрофт
- ДФАктёр
Джеймс
Фокс
- ДДАктёр
Джереми
Дэвис
- ДДАктёр
Дерек
Джекоби
- МГАктёр
Массимо
Гини
- ДСАктёр
Дадли
Саттон
- ЛИАктриса
Лоренца
Индовина
- РХАктёр
Роджер
Хэммонд
- КМАктёр
Клайв
Меррисон
- ЛСАктриса
Линда
Спурье
- БААктёр
Бен
Арис
- ЭРАктриса
Энн
Ридлер
- ЭБАктриса
Энн
Белл
- УССценарист
Уильям
Сомерсет Моэм
- ДБПродюсер
Дэвид
Браун
- ГЧПродюсер
Гвидо
Черасуоло
- ДПродюсер
ДТефлон
- ГИПродюсер
Гай
Ист
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Продюсер
Сидни
Поллак
- НСПродюсер
Найджел
Синклер
- МКОператор
Маурицио
Кальвези
- ПДКомпозитор
Пино
Донаджо