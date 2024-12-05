На вилле (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Флоренция, 1938 год. Высшее общество, где великолепные балы сменяются веселыми пикниками, не желает верить в скорый приход беспощадной, кровопролитной войны. Они не желают верить в то, что вскоре их титулы, состояния и владения обратятся в прах.



Мэри Пентон, в расцвете лет оставшаяся вдовой, меняет одного светского любовника за другим, предаваясь плотским утехам,прежде чем вступить в необходимый брак по расчету. Сжигая себя в поисках страстной любви, она неотвратимо приближается к жестокому финалу своей жизни...

